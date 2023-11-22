Galatasaray Tudor davasını kaybetti. Milyonlarca lira tazminat ödeyecek

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

TUDOR DÖNEMİNDEN DAVA AÇILDI

Igor Tudor, 2016-17 sezonunun ortasında Galatasaray'da göreve gelmişti. 2017-18 sezonunun devre arasında ise yollar ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde Igor Tudor’a temsilcilik ücreti ödemediği için Galatasaray'ın aleyhinde dava açılmıştı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, davayı kaybetti. Sarı - kırmızılılar, Federico Pastorello ve Tudor'un avukatı Batu Mosturoğlu'na toplam 3 milyon 685 bin lira tazminat ödeyecek.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın başında olan Tudor, 30 Haziran 2023 tarihinde görevinden ayrılmıştı.