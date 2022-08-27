﻿Galatasaray, üçüncü hak!

SÜPER Lig'in üçüncü haftasında ve Kopenhag ile yapılacak rövanş maçı öncesinde Antalyspor'a 5-2 yenilen Trabzonspor'a şu tavsiyede bulunmuştuk: "Antalyaspor'u bırak, Kopenhag'a bak!"

Anlaşıldı ki tavsiyemiz Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma yolunda hiç işe yaramadı!

Bu durumda yarınki ligin dördüncü hafta maçı için, "Kopenhag'ı bırak, Galatasaray'a bak" diye yeni bir tavsiyede bulunmanın yine kayıp yaratabileceği endişesine kapılmamak mümkün mü?

Onun için "Antalya'yı bırak, Kopenhag' bak" şeklindeki tavsiyemizi değiştiriyoruz!

Diyoruz ki; "Kopenhag maçında olup biteni kenara bırakmadan, Galatasaray maçına bak!"

Çünkü kayba sebep olan bir önceki için "Bırak" dememiz, sanki "Yanlış olanları tamamen unut" şeklinde algılandığı için olsa gerek, olup biten hatalar, eksikler hiç kale dikkate alınmamış bir görüntü ortaya koydu.

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Her ne kadar, Kopenhag kaybının tam tersine "telafisi mümkün olan bir müsabaka" olarak nitelense de Galatasaray karşısında alınacak bir mağlubiyet Trabzonspor adına kullanılmış bir "Son hak" olarak da nitelenebilecektir!

Bunun dayanağı da halk arasında; "Allah'ın hakkı üçtür" diye kullanılan tabir olabilir mi?

"Bir Antalyspor, iki Kopenhag, üç Galatasaray" denilerek 3 hakkı olumsuzluk adına kullanılmış sayanlar olmayacak mıdır? Mutlaka olacaktır!

O nedenle Trabzonspor ve de Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada; "Bireysel hatalardan buraya geldik" ifadesini kullanan teknik direktör Abdullah Avcı için de Galatasaray maçı çok ama çok önemlidir.

Çünkü Abdullah Avcı'nın "Bireysel hatalar" dediklerinin kendisini de kapsadığını söylemek yanlış olmaz.

Yeri gelmiş iken, bir teknik adamın yaptığı hataları futbol kamuoyunun uygun bir dil ve tarz ile eleştirmesini de "kötü niyetler" olarak nitelemenin doğru olmadığının bilinmesi gerekiyor.

Hele hele bunlardan alınmak hiç ama hiç doğru değildir.

Uygun dil ve üslup ile haddini ve hududunu bilerek yapılacak eleştiriler ve öneriler zarar değil, yarar getirir.

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Ezcümle, geçen yılki kadrosundan genç Ahmetcan dışında transfer kaybı yaşamayan, ama Peres, Hamsik, Visca gibi etkili isimleri sakatlık nedeni ile artık kullanamayan Trabzonspor takviyelerle kendini toparlamaya çalıştığı bir süreçte ligde Antalyaspor, Avrupa'da Kopenhag karşısında 2 önemli kaybı yaşadı. Üçüncüsünün giderek toparlanan Galatasaray karşısında yaşanması, ister istemez camiada birtakım tartışmaları daha da alevlendirecektir.

O nedenle Galatasaray maçı için, "Kopenhag'ı bırakmadan, Galatasaray'a bak" diyoruz.

Hem de "Üçüncü hak" olarak!