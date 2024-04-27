Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı

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Kasımpaşa Avrupa'ya göz kırptı! Samsunspor'dan acil iniş. Mirza Şeker yazdı
Mirza Şeker, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçını yazdı...

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor'u ağırladı.

2 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ve 3 maçtır üst üste berabere kalan Samsunspor, 3 puanı almak için savaştı.

KAPTAN SAHNEDE!
Kasımpaşa maça hızlı başladı.

Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Aytaç Kara, 3. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi adeta maça 1-0 önde başladı desek yanlış olmaz.

Yediği golden sonra iyi bir reaksiyon gösteren Samsunspor, topu Kasımpaşa'nın yarı alanına yıkmayı başardı ve topla oynamayı arttırdı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı, 1-0’lık Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.

SAMSUNSPOR HAMLELERLE BAŞLADI
Samsunspor’da teknik direktör Gisdol, ikinci yarıda Alim Öztürk ve Mouandilmadji’yi kenara aldı.
Ntcham ve Dimata oyuna dahil oldu.

PAŞA 2’Yİ ZORLADI!
Kasımpaşa, maçta 2. golüne çok yaklaştı.

61. dakikada Nuno Da Costa’nın uzak köşeye plaseyi gönderdi, kaleci Okan Kocuk çok güzel bir kurtarış yaptı.

2 güzel hareket izledik.

KAZANAN KASIMPAŞA!
Samsunspor, ataklarla Kasımpaşa'ya zorluk çıkarmak istese de mücadele 1-0'lık Kasımpaşa galibiyeti ile tamamlandı.

Puanını 49 yapan Paşa, Avrupa kotası için umutlarını korumaya devam etti ve 6. sırada yer aldı.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkartan Samsunspor, 39 puanla 12. sırada yer aldı.

Üst üste kayıplar, Samsunspor'un sıralamada acil iniş yapmasına neden oldu.

Kasımpaşa, haftaya Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Samsunspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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