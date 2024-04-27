Gülüyorum. Gülmekten yazıyı bile zor yazıyorum.

Diyorlar ki, "Fenerbahçe Beşiktaş maçı şike. Beşiktaş isteyerek yenildi!"

Kahkaha atıyorum.

İçerden eşim Aynur geldi. "Ne oluyor seni maç izliyorsun sandık. Sen komedi filmi mi izliyorsun?" dedi.

"Yok" dedim; "Maç izliyorum da söylentilere gülüyorum."

Kendisini zar zor maç izlediğime ikna ettikten sonra yazıya devam ediyorum.

Yahu "Şike" iddiasında bulunan arkadaşlar...

Herhalde Beşiktaş'ı hiç izlemediniz.

Son 7 maçta sadece 1 galibiyeti var bu takımın.

Üstelik maçlarını izleyenleri izlediğine pişman ediyor. Neredeyse insanları futboldan soğutacak!

Yine Fenerbahçe maçında biraz daha kıpırdadı gibi geldi bana. Tabi ki önceki maçlarını izlemeyenler bilemez. Hiç değilse gol pozisyonuna falan girdi!

Ayrıca... Ne Beşiktaş yapar şike, ne de Fenerbahçe...

İki kulübümüzün mazisinde yoktur böyle şeyler. Teklif edilemez. Edilmesi bile düşünülemez.

Olay sadece Beşiktaş'ın çok ama çok kötü olması. Kadro açısından diyorum. Zaten onca hocayı yemedi mi bu takım!

Gelelim maça...

Çok enteresandı.

Mesela İsmail Kartal'ın büyük sürprizi Dzeko'nun yerine Batshuayi'yi ilk 11'e koyması.

Batshuayi'nin de ilk yarıda çok zor pozisyonda müthiş bir bitiricilikle takımını 1-0 öne geçirmesi.

Mesela ikinci yarıda İrfan Can Kahveci'nin çok güzel bir vuruşla golü atması.

Neresi enteresandı derseniz belirteyim; 1-0'dan sonra tempo çok düşmüştü. "Üzüm üzüme baka baka kararır" misali Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın kötülüğüne ayak uydurup, milleti uyutmalarıydı enteresan olan. Öyle bir anda İrfan Can'ın çok güzel vuruşu uyandırdı herkesi.

Mesela Al Nusrati. 12 milyon dolarlık adamın kırmızı kart görmesi, takımını yaklaşım 70 dakika 10 kişi bırakması.

Mesela oyuna ikinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun'un müthiş golü. O kadar formsuz bir sezon geçirirken böyle bir gol atması hakikaten şaşırttı.

Gülmeyin sakın...

Şunu da söyleyeceğim. Beşiktaş bu sezon en iyi futbollarından birini oynadı.

Çünkü o kadar kötü o kadar kötüydü ki; ben bile beklemiyordum bu kadar mücadele edebileceğini. Şike diyen arkadaşlara duyurulur.

Sonuçta Fenerbahçe kazandı.

Zayıf da olsa şampiyonluk şansı sürüyor.

Beşiktaş'a gelince...

Yenile yenile hala 4. sırada ya ben ona şaşırıyorum.

Bu da Süper Lig'imizin ne kadar süper olduğunu gösteriyor sanırım.