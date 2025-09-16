Galatasaray Uğurcan Çakır'dan önce rakibin kalecisine teklif yapmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Uğurcan Çakır'dan önce rakibin kalecisine teklif yapmış

Alman basını, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır transferinden önce Eintracht Frankfurt'un kapısını çaldığını ayzdı.

Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 27 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir bedelle transfer etti.

Sarı kırmızılı ekibin, bu transferden önce ise Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Eintracht Frankfurt'un kapısını çaldığı öne sürüldü.

kaua-santos.jpg

Alman Bild gazetesinden Johannes Wolf'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı kaleci Kaua Santos'a teklif götürdü.

Fakat 22 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılıların teklifini reddetti.

Galatasaray ve Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, 18 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Son Haberler
Dünyaca ünlü aktör Robert Redford hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti
İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı
İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü
Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!
Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!
İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi
İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi