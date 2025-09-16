Galatasaray Uğurcan Çakır'dan önce rakibin kalecisine teklif yapmış

Sezon sonunda efsane kalecisi Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı 27 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir bedelle transfer etti.

Sarı kırmızılı ekibin, bu transferden önce ise Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Eintracht Frankfurt'un kapısını çaldığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinden Johannes Wolf'un haberine göre Galatasaray, Brezilyalı kaleci Kaua Santos'a teklif götürdü.

Fakat 22 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılıların teklifini reddetti.

Galatasaray ve Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, 18 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.