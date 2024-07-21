Galatasaray üyesi ve bir şirketin CEO’suyum dedi Polisleri ve savcıları dolandırdı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, Sahte vaatlerle hem sporcuları hem de emniyet mensuplarını ağına düşüren Murat Ş., milyonlarca lira dolandırdı. Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de tuzağına düşüren Murat Ş.'nin, İstanbul'da polis memurları ve komiserleri mağdur ettiği ortaya çıktı.

Murat Ş., İstanbul'da görevli bir polis memurunu ucuz araç vaadiyle dolandırdı. Murat Ş., ilk başta polise güven vermeyi başaramayınca, iki emniyet müdürüne aldığı iddia edilen araçların faturalarını göstererek güven kazanmaya çalıştı. Bu yolla ikna ettiği polis memuru, toplamda 666 bin 249 TL'yi Murat Ş.'nin hesabına gönderdi. Ancak, aradan beş ay geçmesine rağmen araç teslim edilmedi ve polis memuru her seferinde farklı bahanelerle oyalandı. Polis memuru, yaptığı araştırma sonucunda dolandırıldığını anladı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE SAVCILARI DOLANDIRDI

Murat Ş.'nin aynı yöntemle Ataşehir'de görevli bir komiseri de dolandırdığı ve ondan 1 milyon lira aldığı belirlendi. Ayrıca, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcılarından da para aldığı ortaya çıktı.

Bu mağdurlardan biri de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe oldu. İnceefe, dolandırıldığını fark edince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine, Murat Ş. hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İZMİR'DEKİ DOLANDIRICILIK VE YENİ İDDİANAME

Murat Ş.'nin dolandırıcılık faaliyetleri sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. İzmir'de bir şirketin personel şefi Halil A.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı. Murat Ş., Halil A.'yı, Fatih Terim ve bazı Galatasaraylı futbolcularla yaptığı sesli konuşmalar ve lüks araçlarla kandırarak güven kazandı.

Daha sonra, Halil A.'ya ucuz araç ayarlayabileceğini söyleyerek yaklaşık 1.5 milyon lira aldı. Dolandırıldığını anlayan Halil A., savcılığa başvurdu ve Murat Ş. hakkında 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Bu Kurumlarla İlişki Olduğunu Söyleyerek Dolandırması' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Murat Ş., önümüzdeki günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Murat Ş.'nin, sahte vaatlerle birçok kişiyi dolandırdığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Emniyet mensupları ve sporcular gibi farklı kesimlerden birçok kişiyi mağdur eden Murat Ş., sahte belgeler ve referanslarla güven kazanarak dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdü. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, daha fazla mağdurun ortaya çıkması bekleniyor. Murat Ş.'nin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı dava, kamuoyunda büyük bir merakla takip ediliyor.