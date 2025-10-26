Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta mücadelesinde VakıfBank, evinde ağırladığı Galatasaray Daikin’i 26-24, 25-19 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank ligde üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Galatasaray sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılan karşılaşmada ev sahibinden Marina Markova 17, Tijana Boskovic 16 sayıyla oynadı.

7'si bloktan 13 sayı alan Zehra Güneş, galibiyette büyük pay sahibi olan bir başka isimdi.

Galatasaray'da ise ayakta kalan tek isim Myriam Sylla oldu. İtalyan yıldız 16 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.