Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki golcü farkı! Resmen fark var

Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, gol beklentisi ve atılan goller karşılaştırıldığında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki fark dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli maç arasında girildi.

7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puanla Galatasaray liderliğini sürdürdü. 17 puanlı Trabzonspor ikinci sırada yer alıyor. 16 puanlı iki takımdan Göztepe üçüncü ve Fenerbahçe, dördüncü oldu.

Fotmob verilerine göre, Galatasaray ligde 8 maçta 17.3 gol beklentisinden 20 gol çıkardı. Fenerbahçe ise 15 gol beklentisinden 12 gol bulabildi.

Süper Lig'de verimlilik açısından Galatasaray ikinci, Fenerbahçe ise sondan ikinci durumda. 8.7 gol beklentisinden 13 gol atan Konyaspor ise birinci sırada yer aldı.

Takımların gol beklentisi ve attıkları goller şu şekilde:

TAKIMGOL BEKLENTİSİATTIĞI GOLFARK
Galatasaray17.3202,7
Fenerbahçe1512-3
Beşiktaş14.112-2,1
Trabzonspor11.9132,1
Gaziantep FK11.9120,1
Göztepe11.311-0,3
Alanyaspor10.510-0,5
Samsunspor9.6100,4
Konyaspor9.1133,9
Rizespor8.890,2
Kasımpaşa7.980,1
Fatih Karagümrük7.57-0,5
Kayserispor7.55-2,5
Gençlerbirliği7.27-0,2
Eyüpspor7.24-3,2
Antalyaspor6.992,1
Başakşehir6.96-0,9
Kocaelispor6.25-1,2

