Kulüpler Birliği topu TFF'ye atacak. Galatasaray ve Fenerbahçe istemiyor

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüşecek ve ortak fikir üzerinde çalışılacak.

Bu kritik toplantı öncesinde kulüplerin karara yönelik yaklaşımları ortaya çıktı.

Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının geçersiz sayılmasını isteyen beş kulübü A Spor duyurdu. Kulüp Başkanlarıyla görüştüğünü belirten Sercan Dikme; Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstanbulspor'un ligden çekilen iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını talep edecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE KARŞI

Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.

Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istediği için toplantıya katılmayacak. Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde olduğu için toplantıya temsilci göndermeyeceğini bildirdi.

TRABZONSPOR SESSİZ KALDI

Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek.