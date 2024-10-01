Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe’nin deplasmanda Twente ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Cris Kavanagh yönetecek. Sarı lacivertliler, daha önce İngiliz hakemin yönettiği maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray’ın deplasmanda RFS ile karşılaşacağı maçı ise Slovak hakem Flip Glova yönetecek. Glova, daha önce Türk takımlarının 1 maçını yönetti.

Fenerbahçe’nin Twente ile karşılacağı maç Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.

Galatasaray’ın deplasmandaki RFS maçının başlama saati ise 19.45 olarak açıklandı.