Galatasaray ve Koç karşı karşıya

Kaynak: AA
Galatasaray ve Koç karşı karşıya
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nda ikinci gün tamamlanırken mücadele nefesleri kesti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen, üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Bahçeşehir, İstanbul Teknik, İstanbul, Galatasaray, Koç, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Sabancı, Acıbadem, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitelerinden 18 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Kupanın ikinci gününde yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları yaptılar.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre yarışa dahil oldu.

Üniversiteli yelkenciler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında mücadele verirken balonlarını açarak körfezde renkli görüntüler verdiler.

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