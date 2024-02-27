Galatasaray videosuna RTÜK müdahalesi. Ültimatom verildi

Trendyol Süper Lig’in 27. Haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Hakem kararlarının damga vurduğu maçta sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Vole Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler maçın yan hakemi Mustafa Savranlar'a ithafen, "Sen hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin" dedi.

Serdar Ali Çelikler’in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken olaya RTÜK el attı.

RTÜK'in açıklaması şu şekilde: