Galatasaray yana yakıla istedi. Hacıosmanoğlu düşünmeden reddetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yana yakıla istedi. Hacıosmanoğlu düşünmeden reddetti

Konyaspor maçı sonrası Galatasaraylı Eray Yazgan'ın yabancı VAR hakemi isteği Hacıosmanoğlu'nun tepkisini çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys’a 3-2 mağlup olan Galatasaray’da bir yandan da Konyaspor maçında olanların tartışması devam ediyor.

2-1 kazanılan Konyaspor maçının 76. Dakikasında Mauro Icardi’nin kaydettiği gol VAR müdahalesi sonrasında Torreira’nın topu kazanırken faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

"EN DOĞRU KARAR YABANCI VAR HAKEMİYDİ"

VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan maçın VAR hakemi Volkan Bayraslan’a sitem ederek "Geçen seneki TFF’nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür” ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Yazgan’ın yabancı VAR sözleri gündeme damga vururken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamalarda yabancı VAR hakeminin kesinlikle gelmeyeceğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray yetkililerine ulaşarak böyle bir durumun kesinlikle olmayacağını hatırlattığı belirtildi.

konyaspor-galatasaray-maci-hakem-yorumlari-gol-iptali-dogru-1024x1024.jpeg

Öne Çıkanlar
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Trabzonspor'da 4 ayrılık birden. Resmen açıklandı
Son Haberler
Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı Gündem
Üçüncü denemesinde başarılı oldu eşi davul zurnayla karşıladı
Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı Gündem
Boğaz'daki villaya bakanlıktan uyarı
Esnek çalışma modelinin hangi mesleklerde uygulanacağı ortaya çıktı. Masada 4 formül var Ekonomi
Esnek çalışma modelinin hangi mesleklerde uygulanacağı ortaya çıktı. Masada 4 formül var
Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay Dünya
Elon Musk'tan çevrecileri ayağa kaldıran olay
Canan Karatay'ın '7000 yıllık doğal ilaç' dediği karışımın bir faydası daha ortaya çıktı Sağlık
Canan Karatay'ın '7000 yıllık doğal ilaç' dediği karışımın bir faydası daha ortaya çıktı
Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi Spor
Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi
Şarjı en uzun giden Samsung telefonları Teknoloji
Şarjı en uzun giden Samsung telefonları