Galatasaray yana yakıla istedi. Hacıosmanoğlu düşünmeden reddetti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys’a 3-2 mağlup olan Galatasaray’da bir yandan da Konyaspor maçında olanların tartışması devam ediyor.

2-1 kazanılan Konyaspor maçının 76. Dakikasında Mauro Icardi’nin kaydettiği gol VAR müdahalesi sonrasında Torreira’nın topu kazanırken faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti.

"EN DOĞRU KARAR YABANCI VAR HAKEMİYDİ"

VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan maçın VAR hakemi Volkan Bayraslan’a sitem ederek "Geçen seneki TFF’nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür” ifadelerini kullandı.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Yazgan’ın yabancı VAR sözleri gündeme damga vururken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamalarda yabancı VAR hakeminin kesinlikle gelmeyeceğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray yetkililerine ulaşarak böyle bir durumun kesinlikle olmayacağını hatırlattığı belirtildi.