Galatasaray kulübü, dizinden ameliyat geçiren Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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