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Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:54
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Galatasaray yayınladı: Geçmiş olsun Sevgili Terim

Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
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Galatasaray kulübü, dizinden ameliyat geçiren Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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