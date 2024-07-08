Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamayla yeni transferini açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, eski oyuncumuz Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, son iki sezondur Halkbank forması giyen orta oyuncu Doğukan Ulu ile kadrosunu güçlendirdi.

2014-2022 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen 1995 doğumlu oyuncu, 2 senenin ardından yuvasına döndü.

Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı kırmızılı formamızı terletecek.

Doğukan Ulu’ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."