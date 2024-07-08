Endonezya'da maden kazası: 10 ölü, 40 kayıp

Düzenleme: Kaynak: İHA
Endonezya'da maden kazası: 10 ölü, 40 kayıp

Endonezya'da bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 40 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki şiddetli yağışlar bir altın madeninde toprak kaymasına neden oldu. Yerel yetkililer toprak kaymasında 10 kişinin öldüğünü 40 maden işçisinin ise kaybolduğunu bildirdi.

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Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Heriyanto, yaptığı bilgilendirmede arama-kurtarma çalışmalarında 164 kişinin görev aldığını ekiplerin toprak kaymasının yaşandığı bölgeye ulaşmak için yaklaşık 20 kilometre yürüdüklerini söyledi.

Aşırı yağışın neden olduğu felakette bazı evlerin yıkıldığı ve bir köprünün de zarar gördüğü belirtildi.

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