Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor: Geliş saati belli oldu!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı.

SINGO GECE YARISI GELİYOR

TRT Spor’un haberine göre; bu gece İstanbul'a getirilmesi planlanan sarı kırmızılı ekibin yeni yıldızını taşıyacak olan özel uçak bu gece 02.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

Galatasaray, Monaco ile 30+5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10’u karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncunun da Galatasaray’ın teklifini kabul etmesiyle transfer resmen tamamlandı.

COŞKULU KARŞILAMA BEKLENİYOR

Galatasaraylı taraftarların, gece yarısı İstanbul’a inecek Fildişili oyuncuyu havalimanında coşkulu bir şekilde karşılaması bekleniyor.