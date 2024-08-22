Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi

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Galatasaray yıkıldı. UEFA'dan kara haber gecikmedi

Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyetiyle UEFA ülke puanında işler iyice kötüleşti.

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile kozlarını paylaştı.

Stade de Swisse’de oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar İsviçre ekibine 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray’ın gollerini 66 ve 72. Dakikalarda Michy Batshuayi atarken Young Boys’un golleri ise 3 ve 45+4’te Joel Monteiro ve 86. Dakikada Filip Ugrinic’ten (P) geldi.

Bu mağlubiyet ile birlikte sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi şansını zora sokarken bir kötü haber de UEFA’dan geldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak üstümüzde olan Çekya’da Sparta Prag dün akşam Malmö karşısında galip gelirken Galatasaray’ın mağlubiyeti ile aradaki fark iyice açıldı.

9. sıradaki Çekya 36.550 puana yükselirken Türkiye’nin puanı ise 35.300’de kaldı.

İşte son durum:

8 - Belçika - 43.600

9- Çekya - 36.550

10- Türkiye - 35.300

11- Norveç 31.000

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