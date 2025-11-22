Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın geriden gelerek sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği karşılaşmada yaşanan pozisyonlar nedeniyle tribünlerde zaman zaman gerilim yükseldi.

Bu anlardan birinde Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da sinirlerine hakim olamadığı iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre; Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yaşanan pozisyonlara tribünde tepki verdiği sırada kendisini çeken Spor Şube'nin polis görevlilerine 'Hayırdır, operasyon mu çekiyorsunuz?' diye çıkıştı.

Bunun üzerine Abdullah Kavukcu'nun Spor Şube görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı ve olayların yatışmasının ardından ise tribüne geri döndüğü belirtildi.