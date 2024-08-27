Galatasaray Young Boys ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Maç şifresiz kanalda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Young Boys takımı ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'de başlayacak maç TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İsviçre'de yapılan ilk maçı Young Boys 3-2 kazanmıştı. Temsilcimizin turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne girmesi için sahadan 2 farklı galip ayrılması gerekiyor. Tek farklı galibiyet ise maçı uzatmalara götürecek. Beraberlikte ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bu akşam da yedek kulübesinde olamayacak.

Kart cezalısı Abdülkerim de bu maçta yok.

Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Yougn Boys'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.