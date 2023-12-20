Galatasaray Yunanistan'dan zaferle dönüyor

Kaynak: AA
Galatasaray Yunanistan'dan zaferle dönüyor
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Yunan ekibi PAOK metaco'yu deplasmanda yendi.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, FBA Şampiyonlar Ligi'ndeki konumunu belirleyecek maçta Yunanistan temsilcisi PAOK metaco ile karşılaştı.

Sarı-Kırmızılı ekip G Grubu'nin 6. ve son haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 85-79 yendi.

PAOK Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Galatasaray, devreye de 49-44 üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-76 üstün geçen sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 79-85 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip, 11 sayı farkla 88-77 kazanmıştı. İkinci müsabakada rakibini 6 sayı farkla yenen sarı-kırmızılılar, ikili averajı PAOK mateco'ya kaptırdı ve averajla grubu Yunan ekibinin ardından 3. sırada bitirdi.

Galatasaray Ekmas'ın 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

Bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi play-in turundaki rakibi, İtalya temsilcisi Bertram Derthona Tortona oldu.

İlgili Haberler
Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı
Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da galibiyet sonrası ortalık çocuk bahçesine döndü. Maçın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Boey'den
Galatasaray'da galibiyet üçlüsü Boey'den
Galatasaray bu futbolla Kadıköy'den çıkamaz. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'da Torreira kendini yere bıraktı. Taraftarlar oyuna devam eden hakeme yüklendi
Galatasaray taraftarı Kerem'in golüyle coştu. İşte tribünlerdeki sevinç
Galatasaray taraftarı Kerem'in golüyle coştu. İşte tribünlerdeki sevinç
Son Haberler
Kocaeli'de garip olay: 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Yaşam
Kocaeli'de garip olay: 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar
Ölümle burun buruna geldi Video
Ölümle burun buruna geldi
İşverenlerin neden Suriyeli işçi tercih ettiğini anlatan Suriyeli tekstil işçisi: "Sigortam yok, az para alıyorum" Video
İşverenlerin neden Suriyeli işçi tercih ettiğini anlatan Suriyeli tekstil işçisi: "Sigortam yok, az para alıyorum"
Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı Spor
Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı
İngiltere'de yarıda kalan Bournemouth Luton Town maçı için karar verildi Spor
İngiltere'de yarıda kalan Bournemouth Luton Town maçı için karar verildi
Yaptığı sapıklığı utanmadan sosyal medyada paylaştı Video
Yaptığı sapıklığı utanmadan sosyal medyada paylaştı
12 Bilge Türk ve iz bırakan eserleri / Levent Ağaoğlu Konuk Kalem
12 Bilge Türk ve iz bırakan eserleri / Levent Ağaoğlu