Galatasaray Zaniolo için harekete geçti. Erden Timur yaptıkları görüşmeyi anlattı

Erden Timur, yasadışı bahis oynamak ve bahis çetesi kurmakla suçlanan Zaniolo ile aralarında gereçn konuşmayı anlattı.

Galatasaray Zaniolo için harekete geçti. Erden Timur yaptıkları görüşmeyi anlattı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Timur, "Zaniolo ile görüştük. Kesinlikle böyle bir şeyin içinde olmadığını söyledi. Avukatları ile de sürekli temas halindeyiz. Daha davanın ilk günleri ve ne olacağını öngöremiyoruz. Futbolcunun beyanı var. Bekleyip göreceğiz" ifadesini kullandı.

İtalyan haber ajansı ANSA, Zaniolo'nun bahis oynamanın yanı sıra yasadışı bahis çetesi kurmakla suçlandığını belirtmişti.

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