Galatasaray zararda dünyada ilk 10'a girdi

Almanya merkezli istatistik sitesi Transfermarkt, transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların ve futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Verilere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde bonservis olarak en çok zarar eden kulüpler arasına girdi.

Listenin ilk sırasında 283.2 milyon Euro ile Arsenal, ikinci sırada 265.1 milyon Euro ile Liverpool ve üçüncü sırada 176.5 milyon Euro Manchester United yer aldı.

Bu takımları 169.1 milyon Euro'yla Tottenham, 165.5 milyon Euro'yla Real Madrid, 136.9 milyon Euro'yla Sunderland ve 136.4 milyon Euro'yla Manchester City izledi.

Galatasaray 131.5 milyon Euro zararla sekizinci, Everton 117.1 milyon Euro zararla dokuzuncu ve Suudi Arabistan'ın NEOM FC takımı 115.1 milyon Euro zararla onuncu oldu.