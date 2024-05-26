Galatasaray'dan 3 gol yiyen Konyaspor gelen haberle coştu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Konyaspor'da taraftarlar art arda gelen Galatasaray'ın golleriyle 3-0 geriye düştü.

Yeşil Beyazlı taraftarlar diğer maçların sonucuna göre küme düşen takımları için büyük üzüntü yaşarken stattan bir anda sevinç çığlıkları yükseldi.

Konyaspor'un küme düşme hattındaki rakibi Ankaragücü'nün Trabzonspor'dan gol yemesi kısa sürede tüm stada yayıldı.

Trabzonspor'la Ankaragücü'nin berabere kalması halinde Süper Lig'de kalan Konyasporlu taraftarların sevinci kameralara böyle yansıdı.

SEVİNÇ KISA SÜRDÜ

Konyaspor taraftarlarının sevinci fazla sürmedi.

Trabzon'dan gelen gol haberi Yeşil Beyazlıları adeta yıktı.

Ankaragücü Trabzonspor karşısında 2-1 öne geçti.

Böylece küme düşme hattının altında kalan takım yine Konyaspor oldu.

KONYA YİNE COŞTU

Konyaspor taraftarı Trabzon'dan gelen gol haberiyle bir kez daha büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında 2-2'yi bulmasının ardından Konyaspor düşme hattından kurtuldu.