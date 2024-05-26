Galatasaray şampiyonluğu ufukta gözüktü. Yönetim istifa sesleri Kadıköy'de yankılandı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler her ne kadar maçı 4-0 önde götürsede Konya’dan gelen haberler taraftarı çıldırttı.

Konya deplasmanına konuk olan ve Fenerbahçe’nin 3 puan önünde olan Galatasaray ikinci yarının oynandığı maçta 3-0 önde.

Oluşan bu tablo sonrasında Galatasaray’ın şampiyonluğu ufukta gözükürken Kadıköy ayaklandı.

Stadın hemen dışında karşılaşmaları beraber takip eden taraftarlar Konya’dan gelen gol haberlerinin ardından hep bir ağızdan “yönetim istifa” tezahüratları yapmaya başladı.