Galatasaray'a Arjantinli orta saha

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Galatasaray'a Arjantinli orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Arjantinli orta saha oyuncusu için teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, ünlü spor kanalı ESPN, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Habere göre Galatasaray İngiltere'nin Nottingham Forest takımında forma giyen 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez için harekete geçti.

Sarı kırmızılıların İngiliz kulübü ile görüşmelere başlandığı ve Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.

Dominguez, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla 26 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Arjantinli futbolcu daha önce ülkesinin Velez Sarsfield ve İtalya'nın Bologna takımında da forma giymişti.

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