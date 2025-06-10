Galatasaray'a dönmesi için şartlar zorlanıyor: Yeni teklif

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'e yolladığı Fransız sağ bek Sacha Boey'i tekrar kadrosuna katmak istiyor.

24 yaşındaki futbolcu için kiralama yoluna gitmeyi düşünen yönetim, sözleşmeye satın alma bedeli de ekletmeyi planlıyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan genç yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde düzenli forma şansı bulma ihtimali için sarı kırmızılılara dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bavyera ekibine 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Boey, bu sezon süre bulduğu 17 maçta 3 asist yaptı.