Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 kötü haber

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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 kötü haber
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken, 2 futbolcudan kötü haber geldi.

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum organizasyonları antrenmanı yaptırdı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı kırmızılı takıma derbi öncesi sakat 2 futbolcusundan kötü haber geldi.

Gazeteci Barış Yurduseven sosyal medya hesabından "Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide yok!" açıklamasını yaptı.

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