Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi 2 kötü haber

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum organizasyonları antrenmanı yaptırdı.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı çalışmayla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı kırmızılı takıma derbi öncesi sakat 2 futbolcusundan kötü haber geldi.
Gazeteci Barış Yurduseven sosyal medya hesabından "Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide yok!" açıklamasını yaptı.