Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanında çıktı.

Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar sahadan 5-1'lik şok bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuç kulüp tarihinin en ağır yenilgileri arasına geçti.

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray ,Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısındaki en farklı deplasman yenilgisini aldı.

Galatasaray'ın ayrıca Frankfurt karşısında aldığı yenilgiyle birlikte 16 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.