Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Galatasaray Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanında çıktı.

Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçen Sarı Kırmızılılar sahadan 5-1'lik şok bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuç kulüp tarihinin en ağır yenilgileri arasına geçti.

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray ,Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısındaki en farklı deplasman yenilgisini aldı.

Galatasaray'ın ayrıca Frankfurt karşısında aldığı yenilgiyle birlikte 16 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Son Haberler
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!