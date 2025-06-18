Galatasaray'a gelecek mi? Bernardo Silva'dan açıklama

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’de bulunan City kadrosunda yer alan Portekizli yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Manchester City ile bir yıl daha kontratım var ve bu sezon takımda kalacağım. Performansıma odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

BERNARDO SILVA GALATASARAY İDDİALARINI BİTİRDİ

Silva'nın ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncuyla ilgilendiği ve nabız yokladığı iddiaları basında yer almış, taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Ancak Silva, kulüpte kalma kararı alarak bu iddialara da dolaylı olarak yanıt vermiş oldu.

Tecrübeli futbolcu, başka kulüplerden teklifler aldığını doğrulasa da, tercihini City'den yana kullandığını söyledi. “Birçok seçeneğim vardı ama kariyerime burada devam etmeye karar verdim” dedi.Teknik direktör Pep Guardiola ise Bernardo Silva'nın artık takım kaptanlarından biri olduğunu duyurdu. 2017 yılında Monaco’dan transfer edilen Silva, o tarihten bu yana Manchester City’nin en istikrarlı isimlerinden biri hâline geldi.