Galatasaray'a gelmediğine bin pişman oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a gelmediğine bin pişman oldu

Galatasaray'da kamp dönemine yetiştirilmesi planlanan isimler ortaya çıkarken Haldun Domaç'tan flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'ın transfer sürecinde, takımın hedeflediği oyuncuların kimler olduğunu gazeteci Haldun Domaç tek tek açıkladı.

Domaç özellikle bazı isimlerin üzerinde durulduğunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Teknik direktör Okan Buruk, "Yaz kampına kadar iki pozisyon için oyuncu istiyorum, ondan sonra diğer transferlere bakacağız" diyor. İstenen pozisyonlar sağ bek ve orta sahanın 8 numarası.

Okan Buruk'un tercih ettiği sağ bekin Lorenz Assignon olduğunu da açıklayan Haldun Domaç, "Buruk, hızlı, rakip oyuncuları geçebilen ve güçlü mücadele yeteneğine sahip olan Lorenz Assignon'u sağ bek pozisyonu için düşünüyor" dedi.

AMRABAT BİN PİŞMAN

Domaç sözlerine şöyle devam etti:

Amrabat, Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği dönemde takıma katılmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtiyor ve "Keşke o zaman Galatasaray'a gitseydim" diyor.

Transferle ilgili gelişmelerin olumlu olduğu ifade ediliyor.

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