Galatasaray'a kötü haber

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Galatasaray'a kötü haber

Transferde Galatasaray bu kez istediğini alamadı.

Galatasaray'ın, Fiorentina'dan Lucas Beltran'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Osimhen transferinin ardından Beltran'ı kadrosuna katmayı planladı.

Ancak Fiorentina, 23 yaşındaki Arjantinli forvet için gelen bu teklifi hemen reddetti. Beltran'ın piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtilirken, oyuncunun hem santrfor hem de on numara pozisyonlarında oynayabildiği ifade edildi. Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Beltran'ın transferi, Galatasaray taraftarları arasında merak konusu oldu.

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