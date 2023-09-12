Galatasaray'a Mourinho engeli. O yıldızın transferini reddetti

Yerli oyuncu transferi için çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'e talip olduğu ileri sürüldü.



İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Transfer piyasası 15 Eylül'e kadar açık olan Türkiye'de, Serie A'yı yakından takip eden takımlardan birisi de Galatasaray ve sarı kırmızılıların gözü Zeki Çelik'te olduğu ifade edildi.

Haber detayında ise Sarı kırmızılıların Roma ile transfer pazarlığına başlama isteğinde olduğu ancak İtalyanların, teklifi açıkça reddettiği ifade edildi.

Bu reddin arkasında ise teknik direktör Jose Mourinho bulunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Lille'den Roma'ya katılan Zeki, geçtiğimiz sezon 34 maça çıktı ve 1 asist yaptı.