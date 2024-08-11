Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın, Leicester City'ye kiralık transferinden 9 milyon Euro gelir elde edecek.

Galatasaray, Premier Lig’e yükselen Leicester City ile Wilfried Zaha'nın transferi için anlaşmaya vardı. Fildişi sahilli yıldız, İngiliz kulübüne bir yıllığına kiralanacak.

Sarı-kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 9 milyon euroyu bulan Zaha’nın yüksek ücreti nedeniyle elden çıkarılmasına karar verildi.

Galatasaray, Zaha’nın yıllık ücretine denk gelen parayı Leicester City’den kiralama bedeli olarak alacak. Böylece deneyimli futbolcunun bir yıllık kiralama bedeli olarak kulübün kasasına 9 milyon euro girecek.

Galatasaray, Icardi’den sonra en yüksek ücreti alan Zaha’yı kiralayarak kulüp harcama limitini de güncelleyecek. 9 milyon euroluk gelir, ilave harcama limiti olarak Galatasaray’ın hanesine yazılacak.

Okan Buruk Zaha için ne demişti?

Galatasaray kariyerinde 43 maça çıkan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor maçının öncesinde ve sonrasında transfer görüşmelerini doğrulamıştı.

Buruk, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Wilfried Zaha’nın başlangıç süreci, sakatlığı… Barış Alper Yılmaz çıkış yaptı. Belki Zaha bu nedenle büyük bölümde oynamadı. Hakim Ziyech’in performansı yükseldi. Zaha’dan çalışma şekli olarak memnun kaldık. Maç öncesi konuştuk. Kadroda olmadı, onun da istemesi gerekiyordu. O da oynamama yönünde fikir belirtti. Bizim oyuncumuz, daha ayrılmadı. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli payı var.” ifadelerini kullanmıştı.

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