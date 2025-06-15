Galatasaray'a transferde dev rakip: Onlar da talip oldu

Önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile girerek Avrupa'da başarı hedefleyen son şampiyon Galatasaray'da Leroy Sane'den sonra transfer çalışmaları diğer mevkilere yöneldi.

Orta sahaya da önemli bir oyuncu eklemesi yapmayı sarı kırmızılılarda gündemdeki isim Bayer Leverkusen'den Granit Xhaka.

32 yaşındaki İsviçreli futbolcu için temaslarını hızlandıran Galatasaray'a Avrupa'dan rakip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni sezona Massimiliano Allegri ile hazırlanan İtalyan devi Milan da İsviçreli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Leverkusen'in Xhaka için 15-20 milyon euroluk bir bonservis talebi olduğu belirtiliyor.

Geçen sezon Leverkusen formasıyla 49 maçta görev yapan Xhaka, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.