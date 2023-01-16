16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. 8 eksik

Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. 8 eksik

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Alanyaspor ile karşılaşacağı kamp kadrosunu açıkladı. Listede 8 isim yer almadı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:06
Takip Et

Galatasaray'da 8 eksik. Kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. 8 eksik
+
Aa
-

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Alanyaspor ile saat 20.30'da deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Antalya yolculuğu öncesi kamp kadrosu da açıklandı.

Fernando Muslera, Haris Seferovic, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş ve Matias Ross kafilede yer almadı.

Alanyaspor maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Icardi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
3
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
4
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
7
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.