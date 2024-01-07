Galatasaray'da Ahmet Çalık unutulmadı

Süper Lig'de Konyaspor'u, Rams Park'ta konuk edecek olan Galatasaray'da 2 yıl önce trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık unutulmadı.

Türk futbolunun 27 yaşında kaybettiği Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişört Galatasaray'ın yedek kulübesine kondu.

Tişörtün üzerinde "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazısı vardı.

Ahmet Çalım; milli takım, Galatasaray ve son olarak Konyaspor'da forma giymişti.



11 Ocak 2022'de; kulübü Konyaspor'dan izin alarak memleketine giden Ahmet Çalık, dönüş yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmişti. Çok genç yaşta aramızdan ayrılan futbolcunun vefat haberi tüm ülkeyi sarsmıştı.