Galatasaray'da Angelino pazarlığı sona erdi. Almanlar Leipzig'in cevabını duyurdu

Angelino'nun sözleşmesinde yer alan 20 maç oynarsa 6 milyon euroluk satın alma maddesi zorunlu hale gelir" maddesini kaldırmak isteyen Galatasaray'a Leipzig'den olumsuz yanıt geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Angelino pazarlığı sona erdi. Almanlar Leipzig'in cevabını duyurdu

Alman basınından Bild'in haberine göre, sezon başında kiraladığı Angelino'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, harekete geçti.

ALMAN EKİBİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Oyuncunun sözleşmesinde yer alan "20 maç oynarsa 6 milyon euro'luk satın alma maddesi zorunlu hale gelir" maddesini kaldırmak isteyen sarı-kırmızılılar Alman ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

GERİ ADIM ATMIYORLAR
Yapılan görüşme sonrası RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve 6 milyon euro'luk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediği ifade edildi.

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