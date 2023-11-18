Galatasaray'da Angelino pazarlığı sona erdi. Almanlar Leipzig'in cevabını duyurdu

Alman basınından Bild'in haberine göre, sezon başında kiraladığı Angelino'nun performansından memnun olmayan Galatasaray, harekete geçti.

ALMAN EKİBİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Oyuncunun sözleşmesinde yer alan "20 maç oynarsa 6 milyon euro'luk satın alma maddesi zorunlu hale gelir" maddesini kaldırmak isteyen sarı-kırmızılılar Alman ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

GERİ ADIM ATMIYORLAR

Yapılan görüşme sonrası RB Leipzig yönetiminin, yapılan sözleşmeden taviz vermeyi asla düşünmediği ve 6 milyon euro'luk maddenin gerçekleşmesi halinde parayı almak istediği ifade edildi.