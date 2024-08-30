Galatasaray'da art arda ayrılıklar. İtalyan ekibine imza atıyor

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Galatasaray'da art arda ayrılıklar. İtalyan ekibine imza atıyor

Galatasaray'da Morutan Serie B ekibi Pisa'ya kiralandı

Avrupa liglerinde transfer sezonunun kapanmasına artık birkaç saat kalırken Galatasaray kadroda düşünmediği oyuncularını birer birer gönderiyor.

Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e Zaha’yı ise Lyon’a yollayan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha kapıda.

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Serie B ekiplerinden Pisa Mourtan’ı kiralamak üzere Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Satın alma opsiyonlu kiralanacak olan Rumen futbolcu için opsiyon ise 2.5 milyon euro olacak.

Morutan 2022-2023 sezonunda da Pisa’ya kiralanmıştı.

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