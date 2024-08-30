Galatasaray'da art arda ayrılıklar. İtalyan ekibine imza atıyor

Avrupa liglerinde transfer sezonunun kapanmasına artık birkaç saat kalırken Galatasaray kadroda düşünmediği oyuncularını birer birer gönderiyor.

Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e Zaha’yı ise Lyon’a yollayan sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha kapıda.

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Serie B ekiplerinden Pisa Mourtan’ı kiralamak üzere Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Satın alma opsiyonlu kiralanacak olan Rumen futbolcu için opsiyon ise 2.5 milyon euro olacak.

Morutan 2022-2023 sezonunda da Pisa’ya kiralanmıştı.