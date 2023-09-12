Galatasaray'da ayrılacak isim netleşti. Yıldız isim Katar yolcusu

Galatasaray'da bir ayrılık bir de transfer gündemde.

Galatasaray'da ayrılacak isim netleşti. Yıldız isim Katar yolcusu

Galatasaray'da transfer Dries Mertens'in durumuna göre şekillenecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı yıldızı için Katar Ligi'nden iki kulüp menajeri ile temaslara başladı. Takvim'in haberine göre Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Katar Ligi'nde transfer 18 Eylül'de sona eriyor. Galatasaray, tecrübeli oyuncunun olası transferi nedeniyle arayışlara başladı.
Cimbom'un gündemine Atalanta forması giyen Mario Pasalic geldi.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için de kulüp arayışları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Hırvat 10 numaranın menajeri ile temas kurdu. Transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Hırvat yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Pasalic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 55 kez Hırvat Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 9 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Pasalic, 2020 yılında Chelsea'den Atalanta'ya 14.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Yıldız oyuncu Spartak Moskova, Milan, Monaco, Elche ve Hajduk Split gibi takımların da formasını giydi.

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