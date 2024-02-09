Galatasaray'da ayrılık. Burak Yılmaz istedi Volkan Demirel kaptı.

2023-2024 ara transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala son şampiyon Galatasaray’da hareketli anlar yaşanıyor.

HALİL DERVİŞOĞLU HATAY'DA

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre Hatayspor sarı-kırmızılılarda bir türlü istenileni veremeyen Halil Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kiraladı.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Son resmi detayların konuşulduğunu söyleyen Sabuncuoğlu ayrıca Galatasaray’ın bu transferden kiralama bedeli alacağını ve oyuncunun maaşının tamamının Hatayspor tarafından ödeneceğini ifade etti.

BURAK YILMAZ İSTİYORDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan bir haberde Halil Dervişoğlu için Burak Yılmaz’ın başında bulunduğu Kayserispor’un da devrede olduğu aktarılmıştı.