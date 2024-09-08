Galatasaray'da ayrılık kapıda. Süper Lig ekipleri sıra oldu

Son olarak kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı’yı Bodrum FK’ye kiralayan Galatasaray’da bir ayrılık daha kapıda.

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşıma göre, sarı-kırmızılılar Okan Buruk’un gönderilmesi yönünde rapor verdiği Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıracak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYRILACAK

Pek çok Süper Lig ekibi oyuncu ile ilgilenirken Halil Dervişoğlu tarafı görüşmeleri yönetime bıraktı. Halil Dervişoğlu’nun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da ikinci yarısını ise Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu forma giydiği 31 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.