Galatasaray'da Beşiktaş depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Beşiktaş depremi

Galatasaray'ın görüştüğü Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.

Trendyol Süper Lig’e 2-1’lik Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray’da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ LUCAS DIGNE'YE TALİP OLDU

Sarı-kırmızılıların uzun bir süredir görüştüğü Aston Villalı Lucas Digne için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Beşiktaş Lucas Digne’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Oyuncunun kulübüne oldukça cazip bir teklif sunan siyah-beyazlılar yıldız sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa 46 maça çıkan Fransız sol bek 2 gol 6 asist kaydetti.

resim-2024-08-11-182014706.png

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi
Sivasspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar
Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu hedefi 12'den vurdu
Son Haberler
Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi Spor
Fenerbahçe'de flaş Fred gelişmesi
Tuzla'da göçük faciası: 2 işçi toprak altında kaldı Gündem
Tuzla'da göçük faciası: 2 işçi toprak altında kaldı
Erol Bulut yerle bir oldu Spor
Erol Bulut yerle bir oldu
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Öne çıkan 3 talep Gündem
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Öne çıkan 3 talep
Sivasspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar Spor
Sivasspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar
Bursa'da su kavgası: 1’i ağır 5 yaralı Gündem
Bursa'da su kavgası: 1’i ağır 5 yaralı