Galatasaray'da Beşiktaş depremi

Trendyol Süper Lig’e 2-1’lik Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray’da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ LUCAS DIGNE'YE TALİP OLDU

Sarı-kırmızılıların uzun bir süredir görüştüğü Aston Villalı Lucas Digne için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Beşiktaş Lucas Digne’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

Oyuncunun kulübüne oldukça cazip bir teklif sunan siyah-beyazlılar yıldız sol bek ile görüşmelerini sürdürüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa 46 maça çıkan Fransız sol bek 2 gol 6 asist kaydetti.