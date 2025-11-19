Milli ara nedeniyle Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, kız arkadaşıyla beraber ülkesi Arjantine'e gitmişti. Kızlarıyla vakit geçiren Mauro Icardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan ekstra izin istedi. Bu hamlenin ardından kulüpte büyük bir kriz çıktı.

MAURO ICARDI'NİN İZİN İSTEĞİ BARDAĞI TAŞIRDI

Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ekstra izin isteğine olumlu yaklaştı ve dünyaca ünlü golcü tatilini 10 güne uzattı. Ancak sarı-kırmızılıların bir diğer santrforu Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Demokratik Kongo ile oynadığı mücadelede sakatlandı ve mücadelenin 2. yarısında sahaya çıkamadı. Durumu belirsizliğin koruyan Osimhen'in yokluğuna rağmen Mauro Icardi'nin ekstra izin yapması camia ve taraftarları oldukça kızdırdı.

MAURO ICARDI'NİN SEZON RAKAMLARI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 resmi maça çıkarken, 624 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki golcü oyuncu, bu sürelerde 6 kez fileleleri havalandırmayı başardı.