Galatasaray'da Büyükekşi depremi

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Galatasaray'da Büyükekşi depremi

Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Kütahyalı, Galatasaray yönetimine ve Mehmet Büyükekşi'ye seslenerek "Endişeliyim" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ı tarihi bir farkla 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

BÜYÜKEKŞİ DEPREMİ

Maçın ardından yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray yönetimi, Mehmet Büyükekşi'nin olmadığı ilk maçta 5 gol yedik. Mehmet Büyükekşi yok ve ilk maç 5-0. Bu durumdan endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kütahyalı, "Okan Buruk kendini toparlamazsa kasım ayında görevden alınır" dedi.

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