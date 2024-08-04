Galatasaray'da Büyükekşi depremi

Kütahyalı, Galatasaray yönetimine ve Mehmet Büyükekşi'ye seslenerek "Endişeliyim" dedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Galatasaray'ı tarihi bir farkla 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

BÜYÜKEKŞİ DEPREMİ

Maçın ardından yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, "Galatasaray yönetimi, Mehmet Büyükekşi'nin olmadığı ilk maçta 5 gol yedik. Mehmet Büyükekşi yok ve ilk maç 5-0. Bu durumdan endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kütahyalı, "Okan Buruk kendini toparlamazsa kasım ayında görevden alınır" dedi.