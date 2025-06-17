Galatasaray'da 'dayı' devri bitiyor!

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, bir diğer İstanbul ekibi Eyüpspor'a imza atmak üzere. Okan Buruk'un forma şansı vermediği Kerem Demirbay, Eyüpspor'un teklifini kabul etme kararı aldı.

SELÇUK ŞAHİN KEREM DEMİRBAY İÇİN DEVREYE GİRDİ

Arda Turan'ın ayrılığı sonrası göreve başlayan Selçuk Şahin, Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ın transfer edilmesini istedi. Sarı-kırmızılıların kadroda düşünmemesini fırsat bilen Selçuk Şahin, Kerem Demirbay ile temas kurdu.

Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya devam etmek isteyen Kerem Demirbay, Eyüpspor'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon 34 maçta görev yapan Kerem, 3 asistlik performans gösterdi.