Galatasaray'da deprem. Cenk Ergün oyuncuya ulaşamıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Atletico Madrid’den ayrılan yıldız stoper Mario Hermoso ile bir süredir görüşme halindeydi.

Oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ve İstanbul’a gelişi için özel uçak ayarlayan sarı-kırmızılıların planları bir anda suya düştü.

ROMA İLE ANLAŞTI

29 yaşındaki futbolcu Serie A ekiplerinden Roma’nın son anda teklif yükseltmesi ile Galatasaray kararından vazgeçti. Cenk Ergün'ün telefonlarını açmayan oyuncu Roma'ya imza atmak için yola çıkacak

PERFORMANSI

2019 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Mario Hermoso İspanyol ekibi ile çıktığı 174 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.