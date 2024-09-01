Galatasaray'da deprem. Cenk Ergün oyuncuya ulaşamıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da deprem. Cenk Ergün oyuncuya ulaşamıyor

Galatasaray ile büyük oranda anlaşan Mario Hermoso Roma'nın teklif yükseltmesi ile birlikte telefonunu kapatarak Roma'ya imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Atletico Madrid’den ayrılan yıldız stoper Mario Hermoso ile bir süredir görüşme halindeydi.

Oyuncu ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ve İstanbul’a gelişi için özel uçak ayarlayan sarı-kırmızılıların planları bir anda suya düştü.

ROMA İLE ANLAŞTI

29 yaşındaki futbolcu Serie A ekiplerinden Roma’nın son anda teklif yükseltmesi ile Galatasaray kararından vazgeçti. Cenk Ergün'ün telefonlarını açmayan oyuncu Roma'ya imza atmak için yola çıkacak

PERFORMANSI

2019 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Mario Hermoso İspanyol ekibi ile çıktığı 174 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.

1725340-jpg.webp

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu
Gazze'de can kaybı 40 bin 738 oldu
Mehmet Şimşek aba altından sopa gösterdi: Vergi borcunu eylül sonuna kadar ödemeyenleri ifşa edeceğiz
Mehmet Şimşek aba altından sopa gösterdi: Vergi borcunu eylül sonuna kadar ödemeyenleri ifşa edeceğiz
İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı
İETT otobüsü direğe çarptı. D-100 trafiğe kapandı
Erman Toroğlu 15 yaşındaki kaleciyi yerden yere vurdu
15 yaşındaki kaleciyi yerden yere vurdu
1969 Futbol Savaşı: El Salvador - Honduras maçının acı bilançosu
1969 Futbol Savaşı: El Salvador - Honduras maçının acı bilançosu