Galatasaray'da derbi öncesi flaş Kerem ve Abdülkerim kararı

Galatasaray Beşiktaş derbisine hazırlanırken yönetimin iki futbolcu hakkındaki karar ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre sarı kırmızılılar, yıllık 20 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını 30 milyon liraya çıkaracak. Sarı kırmızılılar ayrıca milli oyuncunun sözleşmesine 10 milyon liralık madde de koyacak.

Galatasaray'daki ilk yılında şampiyonluğun önemli oyuncularından olan ve A Milli Takım'a yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın da sözleşmesinde güncelleme yapılacak.

Sarı kırmızılılarda yıllık 19.5 milyon lira kazanan tecrübeli stoperin maaşına hatrı sayılır bir zam yapılacak.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın ardından Sacha Boey ile de sözleşme yenilemek için çalışmalar yapılacak.