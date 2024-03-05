Galatasaray'da dev kriz. Derbide oynamak istemedi. Okan Buruk biletini kesti

Trendyol Süper Lig’de son olarak deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek liderlik koltuğuna geri dönen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş derbisinden 1 gün önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle MR’ı çekilen Zaha’nın ayağında ödem tespit edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası teknik direktör Okan Buruk, Zaha’yı ilk 11 yerine yedek listesine yazdı.

Kadroyu görür görmez Okan Buruk’un yanına giden Wilfried Zaha derbide oynamak istemediğini belirtti.

Yıldız futbolcunun bu isteği sonrası çılgına döndüğü ifade edilen Okan Buruk’un yönetimden sezon sonunda Zaha’nın takımdan gönderilmesini talep ettiği iddia edildi.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ve Kaan Ayhan Beşiktaş derbisinde sorumluluk almaktan kaçmadı.

Sezon sonunda takımdan gönderilmesi planlanan Zaha için Premier Lig’den West Ham ve Aston Villa. Galatasaray’ın kapısını çaldı.