Galatasaray'da flaş ayrılık. Kampı terk etti

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen, ancak bekleneni veremeyen Tete, teknik direktör Okan Buruk tarafından gözden çıkarılmıştı. Yönetime, "Gidebilir" raporu veren tecrübeli hocanın bu kararı sonrası Brezilyalı futbolcunun menajerine "Kendinize kulüp bulun" talimatı verildi.

Bu gelişmenin ardından Tete'ye, Fatih Terim'in eski takımı Panathinaikos talip oldu. Brezilyalı futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Galatasaray kulübü de Panathinaikos ile el sıkıştı. Tete'nin, Galatasaray'ın, Avusturya kampından ayrıldığı, yarın Yunan ekibine imza atacağı belirtildi.

Panathinaikos yönetimi, önceki gün Tete transferi ile ilgilenmediklerini açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Tete, Panathinaikos'a transfer oldu.

Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan Tete beklentilerin altında bir performans sergiledi. 44 resmi maçta 1678 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Bu arada Galatasaray Kulübü ile Shakhtar Donetsk, Tete transferi nedeniyle FIFA'lık olmuştu. FIFA, "Haksız fesih" başvurusunu haklı bulmuş, Ukrayna ekibine 2 milyon 389 bin 776 Euro ceza ödenmesini kararlaştırmıştı. Galatasaray Kulübü de bu karar sonrası paranın Tete tarafından ödeneceğini duyurmuştu.

KAP'a şu açıklama yapılmıştı:

"FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Avro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca Şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir.

Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir."